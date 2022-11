Dupla é presa ao vender drogas em área de preservação ambiental em Manaus

Por volta das 10h30, militares do Batalhão foram acionados para averiguar uma denúncia sobre ocupação irregular em área de preservação permanente, na rua Altiva Nogueira. Ao chegar no local, os policiais constataram a veracidade do crime ambiental e, ao se aproximar de uma cabana que já havia sido construída no local, constataram em flagrante o tráfico de drogas.

