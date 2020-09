Suspeitos de roubarem moto são presos após sofrerem acidente em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, de 28 e 26 anos, foram presos neste domingo (27), no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. Eles são suspeitos de estarem envolvidos no roubo de uma motocicleta.

Segundo a PM, a vítima do assalto acionou os policiais e relatou que sua moto, modelo Honda Bros - placa NOX – 0155) teria sido roubada por dois criminosos armados com pistolas. O crime ocorreu na avenida da Floresta, Vivenda Verde, no mesmo bairro.

Durante patrulhamento, os policiais localizou a dupla e ao tentar fugir, eles acabaram colidindo contra um carro. Um dos homens foi detido na hora com uma pistola 840 (calibre 40), contendo 13 munições. O outro foi capturado logo depois, na comunidade União da Vitória. Com ele, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo, tipo pistola Glock, e R$ 21 reais em espécie.

Os suspeitos foram apresentados no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com a materialidade, para os procedimentos cabíveis.