Suspeitos de executarem empresário em S10 durante perseguição são presos em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, ainda não identificados, foram presos nesta terça-feira (18) no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. Eles são suspeitos de terem envolvimento na morte do empresário Sérgio do Nascimento Lima e na tentativa de homicídio da esposa dele, Dulce Eduarda de Lima Maia. O casal estava em um carro, modelo S10, quando foram perseguidos e baleados na avenida José Henrique Bentes Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras. As vítimas foram socorridas, no entanto, Sérgio morreu no hospital. Após o crime, um dos suspeitos foi preso e, em seguida, informou a polícia sobre o paradeiro do comparsa. A dupla foi encaminhada para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

