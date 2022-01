Grupo que fez família refém tem prisão preventiva decretada em Manaus

Manaus/AM - Leandro Pontes Marques, Marcelo Germano Ykuno, Natanael Araújo e Lizete da Rocha Gadelha Queiroz, suspeitos de roubarem a casa de dois idosos no bairro Nova Esperança, tiveram a prisão preventiva decretada nessa quarta-feira (18). O grupo foi preso em flagrante no momento em que fazia as vítimas e familiares reféns no imóvel na tarde da última segunda-feira (17). A conversão da prisão em flagrante para preventiva levou em consideração a violência usada contra as vítimas, que foram amordaçadas e amarradas. Na ocasião, além dos idosos, uma criança também estava na casa. Segundo a polícia, o roubo foi planejado por uma ex-inquilina dos idosos.

