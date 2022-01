Dupla invade casa e esfaqueia mãe e filha durante assalto no Amazonas

Manaus/AM - Alcilene Sarraf, 58, e a filha dela, Leiliane Sarraf, de 38 anos, foram esfaqueadas nessa terça-feira (18), dentro da casa onde moram no bairro Javiera, no município de Parintins, no interior do Amazonas. Segundo a polícia, dois homens invadiram a residência para assaltar, mas acabou atacando a auxiliar de serviços gerais e a filha a facadas. Alcilene recebeu golpes no peito e no abdômen e precisou passar por cirurgia, o estado de saúde dela é delicado. Leiliane sofreu ferimentos leves e recebeu alta após ser atendida no Hospital Jofre Cohen. Ela deve ser ouvida pela polícia para ajudar a identificar os criminosos.

