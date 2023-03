Suspeitos de assalto torturados por Tribunal do Crime são presos em Manaus

Manaus/AM - Dois homens identificados como Luciano Pena Figueira, de 25 anos, e Moisés Campos Fernandes, de 28 anos, foram presos, nesta quarta-feira (15), por suspeita de assalto a um mercadinho, no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus.

“A gente já estava atrás dele desde o dia 13 no momento que a gente obteve informação a respeito dos fatos. Os vídeos repercutiram muito rapidamente e nós enviamos diligências no sentido de tentar encontrá-los. Foi até possível fazer a apreensão do veículo com duas pessoas e esse fato foi encaminhado lá para o 19º DIP já no dia 13. As duas pessoas encontradas no veículo não eram Luciano e Moisés, razão pela qual não foram flagranteadas. Hoje a gente já sabe que eles tem participação também”, explicou o delegado Ivo Martins, titular do 5º DIP.

A prisão ocorreu depois que um vídeo em que a dupla é torturada pelo Tribunal do Crime viralizou nas redes sociais.

