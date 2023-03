Homem é levado para ramal e assassinado com tiros na cabeça em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi assassinado na noite desta quarta-feira (15), no Ramal do Ipiranga, no bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Moradores da área disseram para militares da 30 Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que ouviram barulhos de tiros, e em seguida, viram um carro modelo Kwid, de cor branca saindo em alta velocidade.

O corpo da vítima, que aparenta ter entre 40 a 50 anos, e trajava camisa amarela, calça jeans e tênis preto, estava no meio da via, com perfurações na cabeça.

O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado e fez a remoção do corpo. A perícia criminal irá emitir um laudo para informar se além dos tiros, o homem sofreu outro tipo de violência.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso.