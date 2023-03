Suspeitos de espancarem jovem em banda de carnaval são presos com 14kg de drogas em Manaus

Manaus/AM - Aldair Lucas Gonçalves dos Santos, 29, e Bruno Luan Oliveira Vazquez, 25, foram presos nesta terça-feira (14) com 14 kg de drogas. As prisões ocorreram na rua Coronel Valentino Armando, bairro Planalto, zona centro-oeste.

De acordo com o delegado Gesson Aguiar, titular do 17° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as diligências iniciaram após as equipes receberem informações de que os suspeitos estariam armazenando e vendendo drogas em grande quantidade na casa de Bruno, situada naquela localidade.

“Diante da situação, fizemos uma campana próximo à residência de Bruno e ficamos aguardando a chegada deles, momento em que realizamos a abordagem no carro em que eles estavam e, na mala do veículo, encontramos uma caixa de papelão de ovos com sete pacotes grandes de maconha, cada um com 2 quilos, totalizando 14 quilos de entorpecentes”, relatou.

Ainda conforme o titular, após a abordagem, os indivíduos foram conduzidos à delegacia para serem interrogados, ocasião em que se averiguou que Bruno e Aldair respondem por tentativa de homicídio ocorrido em 2020, em um bloco de carnaval realizado na avenida Nilton Lins, bairro Flores, zona centro-sul.

Bruno e Aldair responderão por tráfico de drogas e associação ao tráfico e ficarão à disposição do Poder Judiciário.