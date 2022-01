Suspeitos da morte de homem no Prosamim são presos em Manaus

Manaus/AM - Na madrugada deste sábado (1º), três homens apontados como suspeitos da morte de Leandro Gustavo, ocorrido na rua Antônio Bitencourt, no bairro São Raimundo, Zona Oeste. Eles estavam em um veículo Prisma, de cor branca, identificado pelas câmeras de monitoramento próximo ao local do crime. Após a identificação, a polícia emitiu alerta para abordagem do veículo, que foi visualizado e recuperado por policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova. Na ocasião, três homens foram detidos. Um deles foi preso em flagrante devido a um mandado de prisão em aberto, enquanto os outros dois tinham passagem pelo sistema prisional. O trio foi encaminhado para o 6º Departamento Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Veja também Na véspera do Ano Novo, homem é executado no Prosamim em Manaus

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.