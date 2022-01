Homem é suspeito de matar pai, avó e tia que dormiam na virada de ano

Um homem foi preso neste sábado (1º), suspeito de matar o pai, a avó e a tia, com idades de 65, 86 e 62 anos, respectivamente, que dormiam em casa durante a virada de ano. O crime aconteceu em Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram encontradas enroladas em lençóis, com diversas perfurações de facas, por parentes que notaram a ausência de barulhos na casa. Familiares disseram que o suspeito tinha problemas mentais. Ele foi preso em flagrante, mas a polícia afirmou que iria solicitar a prisão preventiva.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.