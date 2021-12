Suspeito envolvido em tiroteio entre facções é preso em Manaus

Manaus/AM - Paulo Santana Gomes, de 25 anos, foi preso nesta quarta-feira (15), por volta das 5h30, na casa onde ele estava morando, na rua São Bento, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão preventiva, por envolvimento em um tiroteio entre facções criminosas ocorrido no dia 13 de junho deste ano, na rua Indiaporã, conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

Conforme a delegada Magna Pires, titular do 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no dia do crime, policiais militares estavam em patrulhamento na área, momento em que receberam denúncias sobre uma troca de tiros entre grupos criminosos rivais. No local, um homem de 38 anos e dois jovens, ambos de 19 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo, e um deles morreu.

“Nessa ocasião, os policiais encontraram um indivíduo de 18 anos, em um carro da marca Chevrolet, modelo Onix, de cor branca, apontado como veículo de apoio para os criminosos. No veículo também foram encontradas quatro munições deflagradas, um estojo deflagrado de calibre 12 e um aparelho celular”, disse a delegada.

Ainda de acordo com a autoridade policial, as investigações continuaram e os policiais constataram que Paulo também tinha participação no crime. Sendo assim, foi solicitado à Justiça mandado de prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi expedida no dia 16 de novembro deste ano, pelo juiz George Hamilton Lins Barroso, Juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus.

Procedimentos – O suspeito foi indiciado por tentativa de homicídio, homicídio consumado e associação criminosa. Ele será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.