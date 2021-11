Suspeito é preso por manter ex-namorada em cárcere privado em Manaus

Manaus/AM - Um jovem, de 19 anos, foi preso, nesta terça-feira (16), no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Ele é suspeito de manter a ex-namorada, um jovem de 18 anos, em cárcere privado, além de cometer crimes de lesão corporal, injúria, ameaça, perseguição, violência psicológica e descumprimento de medida protetiva de urgência.

De acordo com o delegado João Victor Tayah, plantonista da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), as equipes policiais tomaram conhecimento dos crimes quando a vítima compareceu à delegacia no dia 13 de setembro deste ano, para relatar a prática dos delitos praticados pelo infrator.

“Com base no relato da vítima, iniciamos as investigações e constatamos o fato criminoso. Foi solicitada à Justiça por medidas protetivas de urgência em favor da jovem, e a ordem judicial foi deferida pelo Poder Judiciário”, explicou o delegado.

Conforme Tayah, no dia 25 de outubro, a vítima retornou à DECCM informando que o indivíduo descumpriu a ordem judicial imposta a ele, além de ter praticado lesão corporal, injúria e ameaça contra ela. Com base nisso, um Inquérito Policial (IP) foi instaurado e novamente no dia 7 de novembro, a vítima denunciou que o infrator continuava a perseguindo.

Mandado de prisão – Em virtude da terceira ocorrência, foi solicitada à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome dele, e a ordem foi decretada no dia 11 de novembro, pela juíza Patrícia Chacon de Oliveira Loureiro, do Plantão Criminal.

No sábado (13), o jovem foi ao encontro da vítima, e praticou os mesmos crimes. “Em continuidade às diligências, vimos que ele estava vendendo um aparelho eletrônico em um site de compra e venda. Por isso, utilizamos um falso comprador, que agendou horário com ele para efetuar a compra do produto, e por meio desta simulação, conseguimos prendê-lo no bairro Flores, zona centro-sul”, relatou.

Procedimentos – O jovem responderá pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça, cárcere privado, perseguição, violência psicológica e descumprimento de medida protetiva de urgência. Ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.