Dupla morre eletrocutada ao encostar em portão de padaria em Manaus

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar se o proprietário da padaria colocou, de forma proposital, fios de alta tensão no portão do estabelecimento.

Os populares da área relataram à polícia que os homens seriam moradores de rua. Um deles deitou na calçada e, ao encostar no portão de uma padaria, sofreu a descarga elétrica. Outro homem ainda tentou ajudar, mas também sofreu o choque. As vítimas não resistiram e morreram no local.

