'Rato' é preso com 7 kg de drogas escondidas em hotel no Amazonas

Manaus/AM - Silvio da Costa Picanço Filho, de 46 anos, conhecido como 'Rato', foi preso pelo crime de tráfico de drogas, nesta terça-feira (17), no município de Beruri, interior do Amazonas. Com ele os policiais apreenderam tabletes de oxi, pesando aproximadamente sete quilos.

De acordo com o investigador de polícia Fabiano Oliveira, gestor da 80ª DIP, a prisão foi realizada em um hotel, localizado na avenida Vicente Gomes, bairro Centro, em Beruri, após denúncias anônimas serem recebidas por meio do Linha Direta do GPM, relatando que o mototaxista estava guardando drogas em um quarto de hotel.

“As equipes policiais se deslocaram ao hotel e identificaram Silvio. Foi realizada uma revista no quarto em que ele estava hospedado, ocasião em que encontraram uma caixa com os tabletes de oxi, pesando cerca de sete quilos”, relatou o gestor.

Procedimentos – Encaminhado à delegacia, Silvio foi autuado por tráfico de drogas. Ele permanecerá custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição do Poder Judiciário.