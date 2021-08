Suspeito é preso após furto em ótica de Manaus

Os policiais foram acionados após denúncia de que na rua Frei Miguel Ângelo, havia um homem detido por populares por ter cometido furtos nas proximidades. Ao chegarem no endereço, os policiais revistaram a mochila do suspeito, onde foram encontrados quatro pares de óculos, sendo três de grau e um de sol, também foram encontrados dois aparelhos celulares, três cartões magnéticos e uma carteira porta cédula.

