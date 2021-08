Nas últimas 24 horas, polícia recupera 12 veículos roubados em Manaus; veja

Manaus/AM - Em ações distintas nas zonas Norte, Leste, Oeste e Centro-Oeste de Manaus e na Região Metropolitana, os policiais militares da Força Tática, das 4ª, 8ª, 10ª e 13ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) e da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM - Iranduba), localizaram e recuperaram 12 veículos em situação de roubo ou furto, nas últimas 24 horas.



Por volta das 16h da quinta-feira (19), a equipe da 8ª Cicom recuperou uma motocicleta modelo Honda/CG 150 Titan EX, de cor branca e placa OXM-7735, e deteve um homem suspeito do roubo do veículo, no bairro Compensa, na zona oeste. A guarnição recebeu a informação sobre o roubo via rádio, e iniciou buscas pelo bairro, onde o suspeito foi avistado na rua Gilberto Mestrinho.



O homem foi detido após tentar fugir de cerco montado com o apoio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano – Motos (Rocam Motos). Ao consultar a placa do veículo, os militares constataram restrição de roubo. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o veículo recuperado, ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).



Os demais veículos localizados foram direcionados às centrais de flagrante ou na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para os procedimentos cabíveis previstos em lei.



Veículos recuperados: 12



Carro: 05

• Fiat/Toro Freedom AT9 D, cor cinza – PHW3F47

• Chevrolet/Onix Plus 10TAT PR2, cor branca – QZL9C98

• Renault/Kwid Zen 10MT, cor prata – NUJ-7246

• IMP/VolvoFH12 380 4X2, cor vermelha – BJC-3702

• Chevrolet/Onix 10MT HB, cor branca – PHY3A21



Motos: 07

• Honda/XR 250 Tornado, cor vermelha – NOI-4143

• Honda/CG 150 Sport, cor vermelha – JXE-8335

• Honda/CG 150 Titan EX, cor branca – OXM-7735

• Honda/CG 150 Titan EX, cor verde – PHE-6091

• Yamaha/YS150 Fazer ED, cor preta – NPA-2382

• Honda/NXR150 Bros ESD, cor vermelha – PHA4F97

• Honda/CG 125 Fan ES, cor vermelha – NAC-8027



Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.