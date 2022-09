Suspeito é preso após furtar peças de caminhão no Amazonas

Segundo a polícia, o homem é um velho conhecido por delitos praticados na região, tendo inclusive participado mês passado, do furto de dezenas de tartarugas de uma chácara no munícipio.

O homem foi detido pela polícia quando transportava, em seu caminhão, uma carga de tijolos na AM-070. O suspeito, juntamente com dois comparsas, que não tiveram os nomes divulgados, furtaram a caixa de marcha, motor de partida e uma bateria, de um caminhão Mercedes Benz, de Placa JWJ-5262, que estava estacionado em Posto de Combustíveis no Cacau Pirêra, na noite da última quinta-feira (15).

Manaus/AM - Harrison da Silva Fernandes, 35, conhecido como ‘Grilo’, foi preso na manhã desta segunda-feira (19), no Distrito do Cacau Pirêra, em Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus), após furtar a caixa de marcha de um caminhão, além de outras peças.

