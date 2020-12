Suspeito é liberado após esfaquear gatos e cachorros em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 21 anos foi liberado nesta segunda-feira (30) depois de ter sido preso, em flagrante, por suspeita de esfaquear gatos e cachorros no bairro Educandos, zona Sul de Manaus. O crime ocorreu neste domingo (29)

De acordo com a Comissão Especial de Proteção aos Animais da Ordem de Advogados do Brasil (CEPA-OAB/AM), o homem estava supostamente sob efeito de drogas e acabou esfaqueando os animais. Ele foi preso em flagrante logo após o crime e a faca utilizada foi apreendida. Dois gatos não resistiram aos ferimentos e os três cachorros foram socorridos e estão em tratamento em clínicas veterinárias.

No entanto, após audiência de custódia realizada nesta segunda, o suspeito foi liberado porque “não possuía antecedentes criminais, e por isso não apresentava perigo à sociedade”, segundo parecer do Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

Em nota, a CEPA-OAB/AM afirmou que continuará “lutando pelo direito dos animais e mostrando à sociedade que todo e qualquer ato de crueldade dessa natureza não será tolerado”.

A presidente da comissão, a advogada Aline dos Santos Oliveira disse ainda que, esse é o primeiro caso de prisão em flagrante de maus-tratos após a mudança na legislação ambiental, que endureceu as punições pelo crime contra animais domésticos e silvestres no Brasil.

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).