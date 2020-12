Dois ônibus são assaltados e marcados por violência em Manaus

Manaus/AM - Os ônibus das linhas 046 e 354 foram assaltados na noite desta segunda-feira (30) em Manaus. Em um dos casos, uma passageira foi agredida pelos criminosos ao se recusar entregar seus pertences.

O primeiro caso aconteceu no Conjunto Ribeiro Júnior, no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital. Segundo informações do motorista, dois homens entraram no coletivo no Terminal de Integração 3 (T3) e minutos depois anunciaram o assalto. Eles levaram celulares e a renda do veículo. Uma passageira, que não foi identificada, teria se recusado entregar seu aparelho telefônico, e por isso, teria sido agredida pelos suspeitos.

A segunda ocorrência foi na avenida Santos Dumont, próximo ao Aeroporto Eduardo Gomes, na zona Oeste da cidade. O motorista do transporte coletivo informou que quatro criminosos armados entraram no ônibus e logo anunciaram o assalto. Bastante agressivos, o grupo rendeu os passageiros e levou todos os pertences das vítimas. Eles fugiram a pé e ainda atiraram a esmo para intimidar as pessoas.

Os dois casos foram registrados no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).