Suspeito é espancado após assaltar clientes de rede de fast-food em Manaus

De acordo com a PM, por volta das 17h15, populares acionaram a polícia e informaram que um homem estava sendo agredido por ter cometido roubo a clientes de uma lanchonete. Os policiais foram ao local e encontraram com o suspeito uma pistola Marca Taurus, calibre 380, modelo 838, com carregador, além de 13 munições não deflagradas, quatro aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro de R$ 226. No estabelecimento, três vítimas, entre 23 e 63 anos, o reconheceram como autor do crime.

