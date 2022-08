Suspeito de tráfico internacional é preso em Manaus

De acordo com o relatório policial, por volta de 22h, os agentes receberam uma denúncia de que o indivíduo estaria vindo de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) com porções de entorpecentes e seria o responsável pelo transporte das drogas para países da Europa.

Manaus/AM - Durante a operação Cidade Mais Segura, deflagrada na segunda-feira (22), no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus, um homem foi preso por tráfico de drogas pelos policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Segundo informações obtidas pelos agentes, o infrator é responsável pelo transporte de drogas para o exterior.

