Mototaxista que sumiu após corrida é encontrado morto nos fundos de igreja em Manaus

Manaus/AM - O mototaxista Alessandro Tavares Farias, 36, que sumiu após aceitar uma corrida, foi encontrado morto e com os pés amarrados nesta terça-feira (23), na Rua 13 de Maio, no bairro Colônia Terra Nova, na zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de amigos da vítima, o homem havia feito uma corrida na tarde de hoje (23) quando seus familiares perderam contato com ele. Após passar a tarde desaparecido, moradores encontraram o mototaxista morto e com os pés amarrados nos fundos de uma igreja.

A motocicleta do homem não estava no local onde ele foi localizado. A perícia constatou 2 tiros na cabeça do mototaxista e um na mão esquerda, o que indica que ele tentou se defender dos disparos.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).