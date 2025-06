Suspeito de roubar R$ 1,5 mil de jovem na rua é preso em São Gabriel da Cachoeira

Manaus/AM - Elvis de Lima Moreira, 20, foi preso nesta segunda-feira (02) suspeito de roubar R$ 1,5 mil de um jovem na rua, no município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Frank de Freitas, o crime ocorreu em via pública do bairro Dabaru, quando um jovem de 20 anos foi abordado e ameaçado pelo infrator com uma faca. Na ocasião, o indivíduo levou o aparelho celular da vítima e R$ 1,5 mil em espécie.

“Recebemos uma denúncia informando sobre o crime e, de pronto, saímos em diligências e conseguimos localizar o autor nas redondezas. A vítima confirmou os fatos e reconheceu o autor na unidade policial”, informou o delegado.

Procedimentos

Elvis de Lima Moreira foi autuado em flagrante por roubo majorado com uso de arma branca e está à disposição do Poder Judiciário.