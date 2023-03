Suspeito de participar da morte de cabo da PM é preso em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (30), suspeito de participar da morte do cabo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) João Marcos Torres dos Santos, de 39 anos, na madrugada de hoje, em um bar no bairro Nova Cidade, Zona Norte. Durante a ação da polícia, um outro homem suspeito de envolvimento no crime morreu na troca de tiros.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança no estabelecimento onde a vítima estava. Nas imagens, é possível ver o momento em que o militar aparece puxando um homem no canto para conversar. Uma mulher chega a se aproximar dos dois e parece tentar interromper a conversa, mas sem sucesso. Um grupo de homens que estava com o rapaz que conversava com o PM e observava tudo de longe, se aproxima e começam a atirar em João Marcos. Assim que o policial cai, eles roubam a arma dele e saem correndo.

A Polícia Civil confirmou a prisão do suspeito nesta tarde, mas não repassou detalhes sobre a ação.

Mais informações devem ser repassadas em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (31).