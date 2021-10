Suspeito de matar vendedor de picolés em Manaus diz que crime foi cometido por traficantes

Manaus/AM - Em depoimento prestado nesta segunda-feira (18), Claudiomar Januário de Castro, 50, principal suspeito de matar o vendedor de picolés Lindomar Saraiva, 28, disse à polícia que os responsáveis pelo crime são traficantes da área.

De acordo com a polícia, Lindomar mantinha um relacionamento amoroso com a ex-esposa do suspeito, que mesmo separada, continuava morando na mesma casa que o homem.

Segundo a versão do suspeito, no dia do crime, Lindomar havia brigado com a namorada e chegou na residência agredindo Claudiomar. Vítima e acusado travaram luta corporal e Claudiomar correu para a rua para pedir ajuda.

Traficantes da área entraram no imóvel, agrediram ainda mais o vendedor e em seguida o arrastaram para fora. Lá, Saraiva foi executado com quatro tiros, porém, o suspeito afirma que não ouviu os tiros e não sabia da execução.

A mulher também depôs, mas ao contrário do marido, contou que ambos presenciaram o momento do assassinato e ainda chegaram a tentar socorrer a vítima.

Ela, Claudiomar e os filhos foram ouvidos ontem na Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) e contaram que essa não era a primeira vez que os homens se agrediam. Claudiomar permanece preso e a polícia segue investigando o caso.