Agricultor morre ao ser esfaqueado por colega de bar no Amazonas

O crime ocorreu após Jailton se desentender com um homem com quem ele bebia. O agricultor levou dois golpes e mesmo ferido, correu até uma escola próxima para pedir ajuda, mas não resistiu aos ferimentos.

Manaus/AM - Um homem de 31 anos, identificado como Jailton Botelho, foi assassinado a facadas na comunidade Manairão, no entorno do município de Novo Airão, nesta segunda-feira (18).

