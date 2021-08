Suspeito de matar personal trainer foge de prisão no Amazonas

Segundo a polícia, o suspeito fugiu após quebrar a grade da cela onde estava. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou em nota que os policiais militares do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM) já iniciaram as buscas.

Manaus/AM - Jhonatas Moriz Tavares, de 23 anos, fugiu nesta terça-feira (10) da Unidade Prisional de Coari, interior do Amazonas. Ele estava preso pelo assassinato do personal trainer, Leandro Araújo, que ocorreu em novembro do ano passado.

