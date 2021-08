Mulher tenta matar ex-marido que lhe desferiu vassourada em Manaus

Segundo uma testemunha, o homem havia ido até a casa da ex-companheira, que pediu a ele que não deixasse mais a atual esposa ficar mandando mensagens. O homem não gostou, e bateu na ex com uma vassoura; ela teria revidado e enfiado uma faca no abdômen da vítima, que foi parar no hospital.

Manaus/AM - Uma mulher que não teve a identidade relevada, tentou matar o ex-marido durante um discussão, na tarde desta quarta-feira (11), na rua Crisântemos, do bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.