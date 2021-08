Ataque criminoso deixa dois mortos e dois baleados em comércio de Manaus

Manaus/AM - Jeferson da Silva, de 19 anos, e o adolescente João Victor Palheta, morreram na noite desta quarta-feira (11), depois de um ataque criminoso na rua 9, do bairro do Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Testemunhas disseram que uma das vítimas morreu de graça, pois passava pelo local quando houve o duplo homicídio.

Informações repassadas para a polícia dão conta de que um grupo de amigos estava conversando em via pública, quando criminosos se aproximaram em um carro Ônix e começaram a atirar. Duas pessoas foram baleadas no meio da rua. O restante do grupo correu para um bar, onde dois clientes também foram atingidos com disparos de arma de fogo.

Os suspeitos fugiram e as quatro vítimas foram levadas para o Hospital Platão Araújo, no entanto, Jeferson e João não resistiram aos ferimentos e morreram. Outros dois homens estão com quadro de saúde grave.

A polícia faz buscas pelos criminosos, mas ninguém foi preso.