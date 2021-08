Suspeito é preso ao esconder drogas em assoalho de residência no Amazonas

Manaus/AM - Um jovem de 18 anos foi preso nesta quarta-feira (11) no bairro São Francisco, no município de Pauini, interior do Amazonas. Ele é suspeito de tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, uma denúncia anônima informou que o suspeito estaria guardando as drogas embaixo do assoalho da casa dele. Ao chegar ao local, foram apreendidos 44 pacotes de maconha, equivalente a 2,1 quilos, 14 porções (trouxinhas) de maconha, R$ 4.210 em espécie e um aparelho celular.

O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado para a 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).