Suspeito de matar mulher que tentou apartar briga em ônibus é preso

De acordo com informações da polícia, o homem foi encontrado em um hotel no centro da capital do Paraná. Ele foi interrogado e confessou o crime. “Ele se mostrou muito desequilibrado e disse que a própria vítima teria provocado ele”, disse a delegada Camila Cecconelo em entrevista ao UOL.

Wesllen Vitorino de Araújo Silva, 23, foi preso ontem (25) suspeito de ter matado Samantha Mantovani Muniz, 35, com uma facada no pescoço. A vítima teria tentado apartar uma briga dentro de um ônibus em Curitiba.

