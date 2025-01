Suspeito de matar mulher em Rondônia é procurado pela polícia no Amazonas

Manaus/AM - Jivaldo Rosa da Silva, de 57 anos, está sendo procurado pela polícia no Amazonas. Ele é suspeito de matar Raimunda Pereira dos Santos, de 45 anos. O crime aconteceu no dia 15 de janeiro de 2022, em Porto Velho, estado de Rondônia.

De acordo com o delegado Wellington Lucas Militão, titular da 71ª DIP, na ocasião do crime, Jivaldo desferiu pelo menos seis facadas na vítima, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Após o ato criminoso, o suspeito fugiu.

“A vítima foi encontrada sem vida pelo tio, que também residia na casa. A Polícia Civil de Rondônia (PC-RO) iniciou as investigações imediatamente. As investigações apontaram que familiares de Jivaldo residem em Apuí, e há indícios de que ele possa estar escondido em Apuí ou no município de Humaitá”, explicou o delegado.

Denúncias

A PC-AM solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Jivaldo Rosa da Silva entre em contato pelos números (97) 98452-6646, disque-denúncia da 71ª DIP, ou pelo número 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). O sigilo das denúncias será garantido.