Suspeito de matar homem após briga de trânsito é preso em Manaus

Manaus/AM - Genivaldo Sousa de Araújo, de 43 anos, foi preso nesta terça-feira (28) suspeito de matar Fabrício Cruz da Silva, que tinha 33 anos, no dia 31 de outubro de 2020, após uma briga de trânsito na rua Salva dos Sardins, bairro Jorge Teixeira, zona leste. O suspeito foi capturado pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) por volta das 13h na rua das Mangueiras, no Santa Etelvina, zona norte. Às 9h30 os delegados Ricardo Cunha e Débora Barreiros, titular e adjunta da DEHS, respectivamente, falarão sobre os detalhes da investigação e da prisão. O caso

Fabrício parou seu veículo para retirar sacolas de compras, e acabou bloqueando o trânsito no local, e uma discussão com o Genivaldo, que efetuou disparos de espingarda no coração da vítima. Ela ainda foi encaminhado pelo Samu ao Pronto Socorro Platão Araújo e morreu na unidade hospitalar.

