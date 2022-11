Suspeito de matar casal, 'Pato Rouco' é solto após audiência de custódia em Manaus

Manaus/AM - Eduardo Feitosa de Sousa, o ‘Pato Rouco’, foi solto na sexta-feira (18) após a audiência de custódia realizada um dia depois de ser preso. Ele é suspeito de participar na morte do casal Rodrigo da Cunha Oliveira, e Osmarina Rosa Costa, executados a tiros na quarta-feira (16).

A Justiça concedeu a Eduardo liberdade provisória sob medidas cautelares. Ele deverá comparecer em juízo quando intimado, sendo proibido de sair de Manaus e deve se recolher ao seu domicílio de 18h às 6h da manhã, não podendo transitar fora de casa dentro do horário estabelecido.

O processo de número 07907284-10.2022.08.04.0001 consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) segue com as investigações para localizar outros envolvidos no crime.