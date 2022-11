Casal suspeito de torturar e matar o próprio genro é procurado no Amazonas

Manaus/AM - João Erasmo Cardoso da Silva, 49, Maria da Conceição Souza de Almeida, 46, são procurados pela polícia por suspeita de participar do homicídio do próprio genro, Lucas Tavares Nascimento, 24, no município de Presidente Figueiredo.

Além do casal, dois homens identificados apenas como “Geovan” e “Stanley”, também teriam participado do crime.

Conforme o delegado Valdinei Silva, o crime ocorreu na madrugada do dia 13 de novembro deste ano, em uma propriedade particular, situada no quilômetro 83, da Rodovia Federal BR-174.

Na ocasião, Lucas e a esposa teriam ido visitar os sogros, mas segundo a filha do casal, no local ela sofreu agressões e foi estuprada pelo padrasto João e outros dois indivíduos.

Lucas, seu companheiro, também foi agredido, torturado e teria sido levado no porta-malas de um veículo de marca Corsa Classic, na cor preta, de propriedade de um dos autores. Posteriormente, Lucas foi encontrado sem vida”, disse.

O homem foi achado à beira da estrada com pés e mãos amarrados. O delegado pede a colaboração da população: “caso reconheçam esses indivíduos ou saibam o paradeiro deles, para que possamos capturá-los. Informações podem ser repassadas por meio do telefone 181.