Suspeito de matar adolescente de 13 anos por engano é preso em Coari

Manaus/AM - Um homem de 27 anos foi preso, na noite de sexta-feira (13), no município de Coari, no interior do Amazonas. Ele é suspeito de matar um adolescente com um tiro no peito por engano.

De acordo com a polícia, a equipe recebeu uma denúncia, por volta das 19h50, sobre disparos de arma de fogo no bairro Siganopoles. No local, populares relataram que dois homens em uma motocicleta azul teriam efetuado os disparos com o objetivo de atingir um desafeto, mas acabaram atingindo um adolescente, de 13 anos.

A partir das informações repassadas, a equipe seguiu até a residência da sogra de um dos suspeitos. Ele foi encontrado no local e detido pelos policiais militares. Durante a abordagem, foi localizada uma motocicleta, sem placa, utilizada no crime.

O homem foi conduzido à Delegacia Interativa de Polícia (DIP). O adolescente passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu neste sábado (14).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar atividades suspeitas por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.