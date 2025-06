Sistema Paredão entra em nova fase com câmeras de reconhecimento facial no Amazonas

Manaus/AM - O governador Wilson Lima lança, nesta segunda-feira (16), uma nova fase do sistema Paredão, com o início do funcionamento de câmeras de reconhecimento facial na cidade. A tecnologia vai permitir a identificação e colaborar com a captura de foragidos, verificando ordens judiciais em aberto.

A iniciativa faz parte dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima. A nova etapa do sistema também vai iniciar parcerias com a iniciativa privada, integrando as câmeras de segurança de comércios, shoppings e condomínios ao sistema da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).