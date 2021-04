Suspeito de invadir e roubar clientes de salão de beleza é preso em Manaus

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi preso nesta terça-feira (06), suspeito de roubar clientes de um salão de beleza, localizado no Conjunto Duque de Caxias, bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. Outros três envolvidos no crime foram identificados e devem responder a inquérito policial por roubo e adulteração de veículo.

O caso foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia Civil, no bairro Praça 14, zona sul. A prisão foi efetuada após diligências de policiais civis e militares nos bairros Novo Israel e Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Além da prisão, a equipe policial apreendeu um dos veículos utilizados no roubo e um dos celulares roubado das vítimas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o roubo ocorreu na segunda-feira (05/04), por volta das 15h. Segundo relatos das vítimas, três indivíduos chegaram ao local, anunciaram o crime e levaram pertences das vítimas.

Após investigações para identificar as placas dos carros, os policiais localizaram o veículo Saveiro na rua La Verena, bairro Colônia Terra Nova. No local, o homem que estava em posse do automóvel disse que o veículo estava “apenas dando apoio ao outro carro”. O suspeito acabou entregando o nome dos demais envolvidos no crime, entre eles um adolescente.

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, em todo o estado. As ligações são gratuitas e sigilosas.

Para acionamentos emergenciais da polícia, a população deve ligar para o telefone 190.