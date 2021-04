Polícia pede ajuda para localizar suspeitos de matarem motorista em Manaus

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da DEHS, na ocasião, a vítima estava dirigindo um guincho, quando se deparou com os infratores que estavam realizando um roubo. Os indivíduos ao verem ele vestido com roupas similares a de policiais, efetuaram disparos de arma de fogo. Ele não resistiu e veio a óbito.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de dois indivíduos, suspeitos do homicídio de Emanuel Macario Alves Aparício. O crime ocorreu na terça-feira (06), na avenida Lourenço Braga, bairro Centro, zona sul de Manaus.

