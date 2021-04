Suspeito de estuprar e engravidar criança é preso no Amazonas

“O ato criminoso vinha ocorrendo desde o ano passado, na casa da família, localizada no Paraná do Careiro. Após a mãe da vítima tomar conhecimento do fato, o agressor passou a ameaçar essa família para que o crime não chegasse ao conhecimento das autoridades, porém a genitora da adolescente veio para Manaus, e buscou ajuda na DEPCA, onde foi registrado o ato ilícito” detalhou a autoridade policial.

