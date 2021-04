Policiais Civis e Militares são presos por envolvimento com o tráfico no AM

A operação que prendeu os quatro vazou no início da tarde. O esquema dos policiais envolve a proteção a grupos de traficantes para a distribuição de toneladas de drogas em Manaus e nos principais municípios do interior.

O Hugo Portela da Silva (Cabo da PM), Leandro Costa Gomes (Cabo da PM), Jhonatan Ferreira de Melo (ex-PM) e Robson Cascaes de Souza (ex PM) ainda estão com mandados de prisão em aberto.

