Suspeito de esfaquear e roubar idoso na frente de casa é preso no Amazonas

Manaus/AM - Gemerson Alves Martins, 21, conhecido como ‘Cano’, foi preso na manhã desta terça-feira (27), pelo crime de roubo, que ocorreu no dia 4 de agosto deste ano, por volta das 22h. A prisão ocorreu na residência do infrator, na rua Palhal, bairro Santa Luzia, em Nova Olinda do Norte.

Conforme o delegado Claudenor Medeiros, titular da 47ª DIP, o ato teve como vítima um idoso de 72 anos. No dia do crime, o idoso estava na residência dele, quando ouviu um barulho na porta da frente do imóvel. Ao ir verificar, se deparou com ‘Cano’, que estava em posse de uma faca.

“O infrator ameaçou e mandou que o idoso o entregasse dinheiro, mas os dois acabaram travando luta corporal, na qual a vítima recebeu três golpes de faca nos dedos da mão direita. A vítima ainda nos relatou que ‘Cano’, após o ato, roubou a quantia de R$ 200, evadiu-se do local, mas retornou algum tempo depois, armado com um terçado, dizendo que iria matar o idoso e exigindo mais dinheiro”, explicou o delegado.

De acordo com o titular, a vítima compareceu na 47ª DIP, no dia 5 de outubro, por volta das 11h, e na ocasião, foi procedido o corpo de delito. A expedição do mandado foi representada pelo titular, no dia 6 de outubro, sendo expedido, no dia 16 do mesmo mês, pela juíza Lina Marie Cabral, da Vara Única de Nova Olinda do Norte. Segundo a autoridade, o autor confessou o crime.

Procedimentos – ‘Cano’ irá responder pelo crime de roubo. Após os procedimentos cabíveis, ele permanece na unidade policial à disposição da Justiça.`