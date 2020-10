Homem é preso por espancar e estuprar ex-companheira em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (27), por espancar e estuprar a ex-companheira, uma mulher de 41 anos.

De acordo com a delegada Rita Tenório, o homem estava foragido desde a prática do crime, sendo preso, na residência dele, na rua Estanque, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Conforme a titular, na época do crime, a vítima procurou a Delegacia da Mulher para registrar a ocorrência, na qual foi ouvida e diante da gravidade do caso, foi representada pela prisão preventiva do autor.

“O mandado de prisão foi expedido ainda em março de 2019, pelo 2º Juizado de Combate à Violência Doméstica. Tomamos conhecimento da ordem judicial, na sexta-feira (23), ocasião em que iniciamos as diligências para localizar o infrator. Após a identificação de um possível endereço dele, nos deslocamos até o local, onde foi cumprido o mandado”, explicou Rita.

Procedimentos

O autor irá responder pelos crimes de lesão corporal, injúria e estupro. Após os procedimentos cabíveis, ele foi encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.