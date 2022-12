Suspeito de assalto tem cabeça quebrada após passageira ser esfaqueada em Manaus

Segundo testemunhas, o suspeito, junto com um comparsa, teria golpeado a mão de uma mulher enquanto assaltava o ônibus 680. No entanto, no momento em que eles desembarcavam do ônibus, passageiros começaram a gritar, e um dos suspeitos fugiu; o que ficou foi espancado com pedaços de madeira, pedras e tijolos.

Manaus/AM - José Souza foi brutalmente espancado na noite deste sábado (10), suspeito de ter esfaqueado a mão da passageira de um ônibus durante um assalto na rua Itacolomi, do bairro do Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus.

