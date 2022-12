Homem é flagrado agredindo mulher na frente de igreja em Manaus; Veja vídeo

Na imagem a vítima aparece encurralada pelo agressor enquanto grita com ela. A mulher tenta conversar com ele, mas o homem a agarra pelo rosto e em seguida pelos cabelos.

Manaus/AM – Um vídeo feito por populares mostra um homem agredindo uma mulher na frente de uma igreja católica localizada na Av. do Turismo, no bairro Tarumã, na manhã deste domingo (11).

