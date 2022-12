Homem incendeia casa de mulher após briga e ainda ameaçou atear fogo nela

O suspeito foi entregue no 5º Distrito Policial, onde o caso foi registrado para as providências cabíveis.

A PM informou que o homem estava no interior de uma viatura do Bombeiros para evitar que fosse agredido pela população, pois estava sendo ameaçado.

No momento do incêndio a mulher, de 35 anos, não estava no local. Ela informou à Polícia Militar que o conheceu na internet, estavam juntos há três meses e hoje tiveram discussão.

