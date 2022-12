Jovem é preso suspeito de decapitar homem e levar cabeça para casa

“Segundo ele, pediu para a vítima ajoelhar e confessar os pecados. Em seguida, desferiu dois golpes de faca no abdômen. Como ele [vítima] ficou ali agonizando pra morrer, ele fez a decapitação. Depois, pegou a cabeça e colocou em uma sacola [..] Perguntamos porque ele fez isso e disse que iria guardar como lembrança”, falou o sargento Jailton Rodrigues, em entrevista para a imprensa. O suspeito foi conduzido para a delegacia de Januária e a motivação do crime será investigada pela Polícia Civil.

