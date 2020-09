Suspeito de assalto ao ônibus 358 morre durante troca de tiros em Manaus

Manaus/AM - Um homem morreu após trocar tiros com a polícia e outros dois adolescentes foram apreendidos, nesta quarta-feira (16) após assaltaram um ônibus da linha 358 do transporte coletivo de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar, seis homens anunciaram o assalto ao coletivo da linha 358 e levaram todos os pertences dos passageiros. Após o crime, eles fugiram em direção a uma área de mata no bairro Tarumã, zona Oeste da capital.

Os Policiais Militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e realizaram buscas dos suspeitos na área de mata. Três dos seis suspeitos foram localizados, no entanto, eles dispararam diversos tiros contra a polícia. Na ação, um deles foi atingido no tórax e no braço. Ele foi socorrido ao Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os outros dois adolescentes foram apreendidos e com eles, foram encontrados 01 revolver calibre 32 com 01 munição deflagrada e 01 arma caseira calibre 12, também com munição deflagrada. A polícia ainda conseguiu recuperar todos os pertencentes das vítimas que foram levadas durante o assalto ao ônibus. Ao todo, 06 celulares, R$ 50 em espécie, 01 tênis, além dos documentos dos passageiros.

Os menores de idade foram conduzidos para procedimentos na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).