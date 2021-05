Suspeito de assaltar ônibus da linha 118 é preso em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 30 anos foi preso, nesta sexta-feira (07), na avenida Coronel Teixeira, estrada da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Com ele a PM apreendeu um simulacro de arma de fogo usado para roubar um ônibus do transporte coletivo.

De acordo com a polícia, por volta de 22h30 eles foram acionados com a informação de um roubo ao ônibus da linha 118, que trafegava na estrada da Ponta Negra, nas proximidades de uma igreja do bairro Nova Esperança. Os PMs iniciaram as buscas na área e localizaram um indivíduo com as características repassadas por vítimas. Com ele os militares encontraram um aparelho celular levado de uma das vítimas; e R$ 112, da renda do coletivo. Ele confessou aos policiais que havia jogado o simulacro de arma de fogo utilizado no crime em um terreno baldio nas proximidades.

O suspeito foi conduzido e apresentado, junto com o material apreendido e as vítimas, ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a conclusão dos procedimentos legais.