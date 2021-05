Foragido por homicídio é preso com arma enquanto traficava em Manaus

Manaus/AM - Um homem que estava foragido por homicídio foi preso neste sábado (8), com arma, munições e drogas no bairro Parque São Pedro, zona oeste de Manaus.

O flagrante ocorreu durante um patrulhamento de rotina no bairro. Com ele a polícia encontrou maconha, um revólver calibre 22, quatro munições do mesmo calibre, R$ 800, quatro aparelhos celulares, uma balança de precisão e um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas.

Ele foi questionado sobre a origem do entorpecente e informou que iria fazer uma entrega nas proximidades e que, na casa dele, havia mais material ilícito. A Força Tática foi até a residência do suspeito e encontrou mais uma porção de entorpecentes, o revólver calibre 22 com munições e os R$ 800.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP,) para procedimentos legais. Na delegacia também foi verificado que o detido já possui passagem pela polícia pelo crime de homicídio.